Tributo ao artista Wesley Duke Lee Será inaugurada hoje, às 11 horas, na Pinakotheke São Paulo, a mostra Wesley Duke Lee, que reúne cerca de 60 obras do artista paulistano morto em setembro, aos 78 anos. A exposição, organizada por Max Perlingeiro e apresentada antes no Rio, é um tributo a Duke Lee. Está formada por desenhos, pinturas, "obras ambientais" e objetos realizados entre 1952 e 1999. O artista foi um dos fundadores do Grupo Rex na década de 1960, ao lado de Nelson Leirner, Geraldo de Barros, Frederico Nasser, Carlos Fajardo e José Resende e criador inquieto. A mostra pode ser vista até 4 de dezembro. A Pinakotheke fica na Rua Ministro Nelson Hungria, 200, Morumbi, tel. 3758-5202.