Tributo a Paulo Emilio Ele foi um dos principais defensores do cinema nacional. Assim, nada mais justo que Paulo Emilio Sales Gomes (1916-1977) fosse homenageado no Festival de Brasília. Na quinta-feira, será lançado o livro O Homem Que Amava o Cinema e Nós Que O Amávamos Tanto, coletânea de artigos organizados por Maria do Rosário Caetano.