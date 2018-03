Tributo a Padilha e Wagner Moura A organização do festival Cine PE, que ocorrerá de 30 de abril a 6 de maio, no Teatro Guararapes, Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, anunciou que este ano vai homenagear o cineasta José Padilha e o ator Wagner Moura. Ambos trabalharam juntos no filme mais visto na história do cinema brasileiro, Tropa de Elite 2. Também serão homenageados Baile Perfumado, de Paulo Caldas e Lírio Ferreira, que estreou na primeira edição do Cine PE, e Chico Diaz, primeiro a receber o prêmio de melhor ator. No dia 12 de abril, o festival lança sua programação oficial e anuncia os selecionados no site www.cine-pe.com.br.