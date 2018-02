Tribunal francês inicia inquérito criminal sobre fotos de Kate

Em um escândalo que enfureceu boa parte do público britânico e reacendeu um debate sobre as leis de privacidade e liberdade de imprensa, os advogados do casal real estão pedindo o pagamento de indenização da revista semanal francesa de fofocas de celebridades em consequência das cinco páginas com fotos de William e Kate, publicadas na sexta-feira.

O tribunal de Nanterre, perto de Paris, disse que vai investigar se há possibilidade de acusações criminais contra a Closer, que é de propriedade da editora italiana Mondadori, e contra o paparazzi que tirou as fotos da duquese à distância, enquanto ela tomava sol de topless com William em uma propriedade particular no sul da França.

O casal também iniciou um processo civil contra a Closer pelas fotos, que mostram a duquesa, antigamente conhecida como Kate Middleton, retirando a parte de cima do biquíni, relaxando numa cadeira de sol e, num determinado momento, abaixando a parte de baixo do biquíni.

O Palácio de Buckingham chamou a publicação das fotos de uma invasão "grotesca" à privacidade do casal real.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os jornais britânicos, que tentam recuperar sua reputação após uma série de escândalos, concordaram em não publicar as imagens, assim como a edição britânica da revista Closer, que é administrada em separado, e condenaram as fotos.

O tabloide The Sun disse nesta terça-feira que o fotógrafo deveria ser procurado e preso.

Na segunda-feira, a editora do tabloide irlandês The Irish Daily Star suspendeu o editor do jornal por ter rompido um acordo com concorrentes irlandeses e britânicos e ter publicado as páginas da Closer com as fotos no sábado.

(Reportagem de Patrick Vignal)