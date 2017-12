Tribunal dos EUA nega tentativa de Polanski de retirar acusação

Mas em seu decreto, a Corte de Apelação do 2o Distrito da Califórnia disse que não desprezava "as alegações extremamente graves" levantadas pelo caso e instou as partes a "adotarem medidas para investigar e responder às alegações".

O cineasta franco-polonês Roman Polanski, cujos trabalhos incluem "O Pianista" e "Chinatown", está sob prisão domiciliar na Suíça, onde está detido por causa de um caso de mais de 30 anos, no qual ele alegou a culpa de ter feito sexo com uma menor de idade. Em 1978, Polanski fugiu dos EUA antes de ser formalmente sentenciado.