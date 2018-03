Tribunal do Malaui nega 2º pedido de adoção de Madonna

Um tribunal de Malaui decidiu nesta sexta-feira, 3, que a cantora americana Madonna não poderá adotar um segundo filho no país, segundo afirmaram fontes judiciais. O pedido da popstar teria sido negado porque ela não cumpre os requisitos impostos pela lei do país, já que se divorciou recentemente de Guy Ritchie e as normas de Malaui exigem que um casal faça a adoção. Porém, o escrivão da corte Ken Manda disse a repórteres que o pedido de Madonna para adotar Mercy foi negado porque a estrela não é residente no país.

Madonna entrou com o pedido nesta semana pela adoção temporária da menina de 4 anos de idade, Mercy James. O governo recebeu críticas após Madonna ter adotado o menino malauiano de 13 meses de idade, David Banda, em 2006, e foi acusado de driblar as leis, concedendo tratamento diferencial à cantora. Não há informações se a cantora vai recorrer da decisão desta sexta-feira.

Seguida por um grupo de jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas internacionais, a cantora chegou ao país no domingo acompanhada de sua filha de 12 anos, Lourdes, e esperava que seu segundo pedido de adoção no país fosse aceito, depois do menino David, em 2006. A diva pop, que se divorciou no ano passado do diretor de cinema britânico Guy Ritchie, é uma das cantoras mais bem-sucedidas de todos os tempos, com vendas de discos superando os US$ 200 milhões.

Antes da sentença do tribunal, Madonna chegou a obter ontem o apoio da ministra do Bem-Estar para a Mulher e a Criança. Anna Kachikho disse ser favorável à adoção, pois "temos cerca de 2 milhões de órfãos no Malavi que precisam de ajuda e não podemos cuidar de todos como pais". Kachikho, cujo ministério processa todas as adoções no Malavi disse ainda em defesa da pop star: "ela mantém seis orfanatos através de sua fundação Raising Malavi, mantém no total 25 mil crianças".

Os críticos acusam a cantora de usar sua fama e fortuna para acelerar o processo de adoção e dizem que a menina estaria melhor com seus parentes. Madonna disse que segue os procedimentos regulares de adoção.

Em sua sentença, o juiz Esimir Chombo advertiu contra pedidos de adoções por celebridades, dizendo que isto poderia conduzir a um tráfico de crianças. "Qualquer um pode vir ao Malaui e preparar depressa uma adoção que poderá ter consequências graves em cada criança que a lei procura proteger", ela disse. O advogado de Madonna, Alan Chinula, disse que ela poderia entrar com um recurso na Suprema Corte na sexta-feira. Seu porta-voz de Londres não estava imediatamente disponível para comentários.

Madonna já divertiu milhões ao redor do mundo com apresentações sensuais de músicas como "Material Girl" e "Papa Don't Preach", e também gerou polêmica durante sua trajetória. Em 1989, o clipe de "Like a Prayer", com relações entre religião e erotismo, foi condenado pelo Vaticano e fez com que a Pepsi cancelasse um acordo de patrocínio com a cantora. Madonna surpreendeu fãs em fevereiro por dedicar outro de seus hits, "Like a Virgin", ao papa durante um show em Roma.

Grupos de defesa dos direitos humanos do Malaui, que acusaram o governo de driblar as leis quando Madonna adotou David Banda em 2006, também se opuseram à última tentativa de adoção.

Matéria atualizada às 11h55.