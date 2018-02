Tribo venezuelana furiosa com pedra 'sagrada' em Berlim

O governo venezuelano defende os índios Pemon da região "Gran Sabana", exigindo a devolução da pedra polida do parque Tiergarten de Berlim - colocando o governo alemão em uma espécie de dilema.

Com Caracas chamando de roubo, e o escultor argumentando que a pedra foi um presente legal, o monolito está emitindo mais energia negativa do que seus fãs esotéricos em Berlim estão acostumados.

Sem consciência do cabo-de-guerra diplomático, Robert, um jardineiro berlinense, salta de sua bicicleta para acender incensos entre as pedras de cinco continentes, que formam o "Projeto Pedra Global", esperando amigos para um ritual de xamanismo ao entardecer.

Mas os turistas venezuelanos recém-chegados Grecia Melendez e Juan Carlos Brozoski sabiam tudo sobre a guerra da pedra e suspeitavam que houvesse motivos políticos por trás dos protestos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"(O presidente Hugo) Chávez quer sempre um conflito com alguém", disse Melendez, de 32 anos, tirando fotografias da pedra de 12 metros cúbicos, que foi entalhada com a palavra "amor" em várias línguas - e pichações com nomes de casais e corações.

Von Schwarzenfeld, uma figura frágil com cabelos brancos ralos e sapatos gastos marrom, mostrou um feixe de documentos autorizando a retirada da pedra do Parque Nacional Canaima em 1998.

Como com todas as pedras organizadas em um círculo em Berlim, uma pedra "irmã" permanecia atrás. A cada solstício de verão, suas superfícies polidas refletem o sol "como um símbolo de uma humanidade unida, esperançosamente um dia em paz", ele disse.

O projeto foi inaugurado em 1999 perto dos monumentos berlinenses da Praça Potsdamer e do Portão de Brandemburgo. Enquanto crianças brincavam entre as pedras, Von Schwarzenfeld desafiava o presidente venezuelano a pegar de volta o que ele chamou de "um presente a Berlim" do ex-presidente Rafael Caldera.

"A paz para mim não significa a ausência do conflito", disse o artista, sem se deixar desanimar por ameaças e o que ele também suspeita serem "motivações políticas" por trás da briga pela pedra.

O ministro da Cultura venezuelano, Pedro Calzadilla, disse à televisão estatal que a doação era "ilegítima" porque a pedra era parte "do patrimônio cultural da comunidade (Pemon)". Promotores estão investigando a remoção da pedra porque "quem autorizou a retirada da Avó cometeu um crime", ele disse.

Depois que membros da tribo Pemon protestaram diante da embaixada da Alemanha na semana passada com lanças, cocares e cartazes dizendo "o povo Pemon quer nossa sábia avó de volta", o enviado alemão prometeu comunicar o que eles diziam a Berlim, ao mesmo tempo em que os avisava de que não seria uma tarefa fácil recuperar a pedra.

O porta-voz do ministério das Relações Exteriores da Alemanha, Andreas Peschke, disse que Berlim queria uma solução "aceita por todos os lados - Venezuela, os grupos indígenas, o artista e a cidade de Berlim".

(Reportagem de Stephen Brown e Reuters TV)