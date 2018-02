Trethewey é laureada nos EUA Natasha Trethewey, Prêmio Pulitzer de 2007 por Native Guard, tornou-se na quinta-feira a 19.ª poeta laureada dos EUA. Professora de Inglês e Escrita Criativa da Universidade Emory, em Atlanta, ela estava no primeiro ano de faculdade quando sua mãe foi assassinada por seu padrasto. "Comecei a escrever poemas como resposta a essa grande perda, reação semelhante à das pessoas aos ataques do 11 de Setembro", declarou. "Gente que nunca havia escrito poesia abraçaram-na naquele momento como única forma de descrever o indescritível." Natasha é a primeira poeta laureada do sul dos EUA desde que a Biblioteca do Congresso nomeou Robert Penn Warren em 86. / AP