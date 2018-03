TRÊS VEZES MARIA

Maria de Medeiros já perdeu a conta de quantas vezes veio à Mostra. Tampouco se lembra onde conheceu Leon Cakoff. "Certamente foi em algum dos festivais de Cannes. Leon era figura que nunca faltava." Mas não se esquece que foi em São Paulo que conheceu Quentin Tarantino. "Não lembro que ano, mas foi há muitos anos. E que foi, como sempre, especial", contou a atriz portuguesa ao Estado.

Maria não se lembra, mas os cinéfilos de carteirinha da Mostra sabem que foi em 1992, quando Tarantino, ainda desconhecido do grande público, veio à Mostra para apresentar Cães de Aluguel. Depois, o diretor de Pulp Fiction convidou Maria para atuar em sua obra-prima, que dirigiria no ano seguinte. Maria ganhou fama mundial e continuou conquistando a simpatia do público brasileiro a cada edição da Mostra. "Vim muitas vezes e quero continuar vindo. Tenho de admitir que é triste estar aqui sem o Leon, não nos vimos no último festival de Cannes e eu tinha certeza de que o veria este mês. Mas sei que, de certa forma, ele estará sempre presente", disse a atriz em um almoço-entrevista com o Estado e com a diretora da Mostra Renata de Almeida. "Adoro comida brasileira. Viajo muito, mas aqui é o único lugar onde de fato tenho de me controlar na hora de comer. Há muita coisa boa! E adoro São Paulo. Alguns amigos meus vêm e não apreciam muito. Gosto tanto assim porque aprendi a vê-la com os olhos do Leon. Foi ele quem ensinou a mim e a tantos outros a amar esta cidade."

Foi com esse olhar carinhoso que a atriz, diretora e cantora filmou As Aventuras do Homem Invisível, curta que integra o longa Mundo Invisível, produção da Mostra e da Gullane Filmes que tem sua première na quarta-feira, às 20 horas, no Unibanco Arteplex. Mosaico de pequenos contos cinematográficos, o longa compila curtas que têm São Paulo como cenário, dirigidos por nomes como Maria, Manoel de Oliveira, Wim Wenders, Theo Angelopoulos, Atom Egoyan, Laís Bodanzky. A pedido da Mostra, revelam seu ponto de vista sobre a invisibilidade no mundo. "Foi uma experiência maravilhosa, com uma equipe incrível. Houve uma madrugada em que eu queria filmar uma cena no túnel da Paulista, um dos pontos que mais gosto da cidade. Até um ônibus público a produção conseguiu. Amanhecemos filmando. E o ônibus me deixou no hotel. Eu, que sempre chegava de carro, sendo deixada na porta do hotel por um ônibus. Genial."

São cenas como essa que Maria aprendeu a ver na cidade. "São pequenas belezas tão invisíveis quanto a vida do protagonista do curta, um garçom de hotel que vê muitas coisas, e muita gente prefere fazer de conta que é invisível", conta Maria, que, por viajar muito, aprendeu também a enxergar essas 'pessoas invisíveis'. "O Brasil é um país dinâmico. Mas ainda há muitaspessoas aqui que muitos preferem não enxergar".

E é sobre pessoas (quase) invisíveis que trata também o próximo de Maria como atriz. "Será dirigido por um franco-tunisiano e conta a história dos imigrantes na França, que não é como no Brasil em que, apesar das diferenças, mistura-se muito. Os franceses não aceitam facilmente a integração dos estrangeiros, sobretudo nos círculos mais altos da sociedade. O filme trata desse tema."

Maria, como artista múltipla, também tem função múltipla naesta edição da Mostra. Além de mostrar seu curta, representa Frango com Ameixa, novo longa de Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud, com sessão hoje, às 22 h, no Arteplex, e Fim-de-Semana à Beira-Mar, de Pascal Rabaté, amanhã, às 19 h, no Cine TAM. Entre uma sessão e outra, visita as exposições da cidade, confere sessões da Mostra e passeia por suas lojas preferidas. "Não perco a Galeria Melissa por nada. Adoro estes sapatos de plástico", diz ela, de Melissa nos pés, claro.