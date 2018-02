Três verbos ensinam o caminho da identidade

Estavam todos em Cancún, no México, participando do Sony Summer, evento em que a Columbia antecipou, para jornalistas de todo o mundo, títulos importantes de sua produção 2010/2011. Um dos filmes mais aguardados era Comer Rezar Amar, com Julia Roberts, adaptado do best seller de Elizabeth Gilbert. A entrevista com Julia já foi antecipada pelo Estado. Restam Javier Bardem (abaixo) e o diretor Ryan Murphy. Ele dirige aqui seu segundo longa em Hollywood. O primeiro foi Running with Scissors, Correndo com Tesouras, que também roteirizou.

Famoso como criador da série Glee, Murphy fala francamente de sua saída do armário. Mas foram anos de análise até que isso ocorresse. "Felizmente, tive um analista que conseguiu me convencer de que eu só me prejudicava com meus preconceitos. Ninguém me discriminava mais do que eu próprio. As boas coisas só começaram a acontecer depois que me assumi." A avó foi muito importante em sua vida. "Ela me ensinou a amar os musicais. Acho que sua morte foi a maior perda que já experimentei."

A ideia de adaptar o livro de Liz Gilbert partiu da Julia Roberts. Fã de Glee, ela aceitou imediatamente quando o nome de Ryan Murphy surgiu como possível diretor. "Ela me deu carta branca para a adaptação. Só fez duas exigências. Não queria se envolver com Liz, antes de ler o roteiro final e iniciar a filmagem. Ela queria fazer a personagem como a sentiu, ao ler o livro. E Julia também fazia questão de que o filme fosse feito em ordem cronológica. As filmagens começaram na Itália, prosseguiram na Índia e terminaram em Bali. Tivemos um break. Corríamos feito loucos para evitar as monções, a temporada de chuvas, mas ela chegou e tivemos de esperar. Foi bom. O filme amadureceu para todo o mundo."

O que havia de interessante na história? "Sempre gostei de escrever e um de meus textos tem como título Por Que não Posso Ser Audrey Hepburn? (Risos) No livro, como no filme, a personagem é umas mulher em busca de si mesma. Insatisfeita no casamento, divorcia-se e também larga o trabalho para iniciar uma peregrinação pessoal. Vai comer em Roma, rezar na Índia e viver sua história de amor em Bali. Uma trajetória assim é completa. A identidade é um temas que me interessa, na medida em que eu mesmo, durante tanto tempo, ocultei a minha."

De que maneira a experiência de Glee ajudou a fazer Comer Rezar Amar? "São muito diferentes, mas a garotada de Glee também ensaia na vida, busca alguma coisa. Os diálogos entre os jovens são vivos e as cenas de shows implicam uma leveza da câmera, para acompanhar canto e dança, que terminou sendo muito útil." Agora que viraram íntimos, Julia vai fazer uma participação na série? "Não. Julia é a primeira a admitir que é preguiçosa, que precisa de tempo para si mesma, os filhos, a família. Mas ela visitou o set de Glee, conversou com o elenco, e isso foi muito estimulante para todos."

Por que Glee virou um fenômeno entre jovens? "Porque trata de conflitos de identidade, porque tem música, energia. Justin Timberlake quis fazer o show, Britney Spears participou de um episódio, que dirigi. Britney é muito polêmica, mas é uma das personalidades femininas mais fortes que surgiram e se consolidaram nos últimos dez anos, Lady Gaga e ela. Gosto de mulheres fortes, que arriscam. O filme tem um pouco disso. Na série, quando entram essas personalidades, gosto de usar não apenas sua música, mas também a imagem pública."

Ryan Murphy ouve atentamente o repórter, que lhe diz que a parte do filme na Itália é a melhor, com ecos do antigo Candelabro Italiano, de Delmer Daves. "É delicioso (o outro filme)", ele concorda. A melhor interpretação está na parte indiana e a grande cena de Julia com Richard Jenkins é realmente brilhante. "Richard a estimulou a ir além. Ela estava com febre, quase suspendemos a filmagem, mas ela insistiu em prosseguir e foi maravilhosa." Em face da personalidade do diretor, a surpresa é quando ele confessa qual é seu filme preferido, Psicose. Ryan Murphy tem como um de seus próximos projetos um filme justamente sobre os bastidores da obra-prima de Alfred Hitchcock.