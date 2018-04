'Três Irmãos de Sangue' vence festival brasileiro de NY

O documentário Três Irmãos de Sangue foi o vencedor do 4.º Festival de Cinema Brasileiro de Nova York, encerrado neste domingo, 12, no Tribeca Cinemas. O filme ganhou o prêmio Lente de Cristal pela escolha do público. O roteirista Cristiano Gualda recebeu o prêmio, em cerimônia na New School University. O encerramento foi marcado ainda por um show da cantora Vanessa da Matta. Três Irmãos de Sangue, que entra em circuito na sexta-feira, 17, em São Paulo, mostra a luta de Betinho, Henfil e Chico Mário, que, mesmo portando o vírus da aids, contraído durante o tratamento da hemofilia, sempre lutaram pela vida. Veja trailer no YouTube O modelo começa a dar frutos - depois de Miami e Nova York, o circuito de festivais brasileiros organizados pelo Grupo Inffinito, vai receber novas sedes. Em setembro, acontece o primeiro Festival de Cinema Brasileiro na cidade japonesa de Hamamatsu e, em dezembro, Barcelona, na Espanha, recebe a segunda edição da mostra. Ao ciclo, foi acrescentado ainda a cidade Frascatti, na Itália, que recebeu uma mostra em julho. "No ano que vem, deveremos acrescentar Montreal, no Canadá, no nosso calendário", disse Adriana Dutra, uma das três sócias do Inffinito (ao lado de Cláudia Dutra e Viviane Spinelli), que ambiciona ainda somar China e Portugal ao circuito. O projeto começou há 11 anos, quando foi organizado o primeiro festival em Miami. Na época, o cinema brasileiro iniciava o período que ficou conhecido como retomada, quando a produção nacional voltou a respirar depois de anos de quase completa inanição. "Tínhamos filmes como O Quatrilho e Pequeno Dicionário Amoroso, que participaram da seleção, que contava com apenas nove longas", lembra Adriana. Logo, Miami consolidou-se como divulgador comercial dos filmes. Surgiu, assim, a necessidade de um centro que oferecesse visibilidade, especialmente entre imprensa e fãs de cinema. Foi quando organizaram o primeiro festival em Nova York, que sedia agora a quinta edição, com o nome Cine Fest Petrobrás. O patrocínio da empresa garante a realização das edições norte-americanas e Adriana negocia estender o apoio às outras cidades. "A Petrobrás tem interesse no mercado asiático, o que pode favorecer o acordo", comenta Adriana, lembrando a divisão de interesse entre as cidades da mesma forma que acontece nos Estados Unidos.Ou seja, com um perfil de mercado, como Miami, está Barcelona; e, com um perfil de visibilidade, como Nova York, aparece Hamamatsu. "O mercado americano é enorme e muito disputado, daí as duas formas de festival que acontecem aqui", afirma Adriana, lembrando que o mercado europeu tem o mesmo objetivo que o brasileiro. "Eles também pensam em ocupar espaço nos Estados Unidos, mas não escondem seu interesse por outras cinematografias, especialmente a latina." O repórter viajou a convite do festival