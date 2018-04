'Três Irmãos de Sangue' leva às telas luta contra aids

O filme Três Irmãos de Sangue, dirigido por Ângela Patrícia Reiniger, estréia nesta sexta-feira em São Paulo, Rio e Brasília depois de ter vencido no dia 12 o 5.º Cine Fest Petrobras Brasil, em Nova York. Veja também: Trailer O filme já havia emocionado a platéia paulistana na última edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo ao contar de forma comovente a trajetória de Henfil, Betinho e Chico Mário, três irmãos hemofílicos vítimas do HIV, contraído em transfusões de sangue. Cada um em sua atividade profissional, os três irmãos morreram no período mais produtivo de suas vidas. Henfil, humorista talentoso, dono de um traço simples e vigoroso, foi um dos melhores humoristas de sua geração e participou da renovação do humor brasileiro com seus trabalhos publicados na grande imprensa e também nos jornais alternativos, como O Pasquim, do qual foi colaborador assíduo durante quase toda sua existência. O sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, que militou na luta armada e acabou exilado, encerrou sua vida como um dos principais incentivadores de ações sociais de combate à fome no país. Foi o criador da campanha Natal Sem Fome que mobilizou o Brasil em ações de combate à pobreza. Chico Mário estava ganhando o reconhecimento como violonista e compunha sinfonias inspiradas em temas populares. Foi um dos grandes batalhadores da música instrumental independente. Poderia ter produzido mais, se tivesse tido tempo. O documentário mostra o ambiente familiar em que os irmãos cresceram e a grande influência que receberam da mãe, dona Maria, sempre homenageada por Henfil nas famosas cartas que escrevia em sua seção de humor na revista Isto É, nas quais passava o país em revista e defendia a anistia aos exilados políticos. Henfil foi um dos grandes incentivadores da campanha pela realização das eleições diretas para prefeito, governador e presidente da República que se expandiu por todo o país. O filme tem um olhar sensível e humanístico, bem de acordo com a personalidade dos três protagonistas. Frei Beto, um dos entrevistados pela diretora, diz que os irmãos eram "embriagados de utopia", num projeto que os engajou numa militância permanente.