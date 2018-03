Três homens Saiu nos Estados Unidos uma cópia restaurada do filme O Terceiro Homem, lançado originalmente em 1959. O filme é um clássico do cinema “noir” que reuniu os talentos de três homens: o escritor inglês Graham Greene, do diretor inglês Carol Reed e do ator americano Orson Welles, no papel do vilão Harry Lime, o terceiro homem da trama. Que se passa na Viena ocupada pelos aliados logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, quando colaboradores dos nazistas e aproveitadores inescrupulosos da guerra ainda estão sendo caçados. Harry Lime é um desses procurados. Seu personagem faz quase uma ponta no filme, mas Welles o transformou na sua principal atração.