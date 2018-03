Três casas de cor grená

O espetáculo 3 Casas espelha o tempo da "cor grená". Essa variação do vermelho, cantada por Carlos Galhardo em uma valsa de 1939 (Salão Grená) com referência a "perfume em ninho de amor", e hoje quase só visível na camisa do Fluminense, está na obra de Alfredo Mesquita. Embora tenha sido um nostálgico da juventude e dos costumes anteriores à 2.ª Guerra, sobretudo os anos 30 da "Europa Fagueira", ele jamais foi um reacionário face ao novo nem perdeu o senso de observação crítica. Ao falar bastante de si pela voz de personagens e na construção de situações, retratou uma época paulistana. Cavalheiro afável embora reservado, o dr. Alfredo, como sempre foi conhecido, tinha lances da melhor ironia. Bastava seu olhar e um pequeno sorriso. Exaltado como o criador da Escola de Arte Dramática (EAD), em 1948 e hoje integrada à USP, é menos lembrado por uma ficção com o traço de melancolia inteligente de quem, resignado, constata que certos mundos acabam; e não há mesmo o que fazer por eles.

As mudanças não vieram ao acaso e, sim, dos novos ciclos econômicos, da maneira como a riqueza e o poder político e social mudam de mãos. Alfredo Mesquita (1907-1986), "um grã- fino na contramão", como o definiu com perspicácia sua biógrafa Marta Góes (Editora Terceiro Nome), transfigura em arte esses "fim de raça", severo e correto no que diz. Sua prosa ecoa o título que o teatrólogo Paschoal Carlos Magno deu às suas memórias: "Não acuso nem me perdoo". A bela encenação de 3 Casas registra, em tom de despedida, um AMBIENTE (mundo) que inspirou aos seus realizadores três peças curtas interligadas pelo mesmo fio dramático: a crise econômica e os desvios de comportamento do "Velho São Paulo dos barões do café", herdeiros legítimos ou supostos, de títulos do Império e de um modo de vida entre casarões senhoriais. Personagens da futura dramaturgia de Jorge Andrade (1922-1984).

A montagem flui como um concerto em três movimentos porque os autores - que assumiram a direção - estão em sintonia e são complementares. Em Nosso Filho, Gabriela Rabelo destaca a miséria humana banhada no humor compassivo. Paulo Faria volta-se para o tom fantástico e a concisão de O Xale Roxo; e Calixto de Inhamuns descobriu que se Chekhov escondia mazelas sociais nas gavetas, Alfredo Mesquita as atira sobre a mesa em A Esperança da Família. Assim se fez a recriação dos originais em um Tríptico Alfrediano, mas sem a compulsão de se falar na antropofagia de Oswald de Andrade, o que já virou um clichê. O dr. Alfredo provavelmente aprovaria não sem antes lançar seu bordão: "Sei Antonia", significando algo como "estou sabendo muito bem do que se trata". Gabriela Rabelo e as coordenadoras do projeto Bri Fiocca e Cecília Maciel foram suas alunas.

Para mostrar um universo psicológico complexo, os diretores optaram pela nitidez na representação. Teatro benfeito soa de repente como heresia em tempos de "novas teatralidades" (tradução para rupturas às vezes afobadas do espaço cênico e a ânsia por trabalhos coletivos). É realmente bem vinda essa ocupação do tablado sem o medo de parecer "retrô". O elenco (Isadora Ferrite, Luti Angelelli, Davi Reis, Thais Aguiar e Valdir Rivaben) demonstra talento e vigor na apreensão dos papéis, expressividade vocal no conjunto e noção de pausas eloquentes. Prova de conhecimento do que executa, porque "teatro é duro" (outro bordão famoso na EAD). O espectador vê um espetáculo fiel a preceitos de Alfredo Mesquita, que estudou na França e sempre foi um entusiasta dos diretores e atores Charles Dullin, Gaston Baty, Louis Jouvet, Georges Pitoeff e Jacques Copeau, defensores do respeito ao texto e rigor estético na encenação (visível aqui nos belos figurinos de Márcio Tadeu, iluminação e trilha sonora).

Assim, recortes de vidas em desassossego passam diante do público. O casal que deseja um filho e, na impossibilidade de tê-lo nos limites conjugais, rompe convenções. Em seguida, a compra de um palacete definindo ascensão social e exorcismo de pobrezas mal resolvidas. A mesma casa impõe um final de alcovas pintadas de "grená", luxúrias reais ou fantasiadas no ocaso de uma classe. Com compaixão, mas sem sentimentalismo, um tempo perdido é fugazmente reencontrado com a lucidez e poesia. Privilégio da literatura e do teatro.