Três bebês são encontrados mortos em caixas na França A polícia francesa encontrou os corpos de três bebês mortos escondidos em caixas dentro de uma casa no leste da França, disse nesta quinta-feira uma fonte da Justiça. 36 anos A mãe das crianças, que nasceram em 2001, 2003 e 2006 e morreram todas logo após o nascimento, admitiu na quarta-feira que tentou escondê-las e foi detida pela polícia para prestar depoimento, assim como seu parceiro de 40 anos. O caso está sob investigação. O parceiro da mulher encontrou os dois primeiros corpos na quarta-feira, em estado de decomposição, dentro de sacolas plásticas escondidas em caixas. Ele avisou à polícia e disse aos policias que não sabia que a mulher, de 36 anos, tinha dado à luz os bebês. A mãe disse que escondeu os corpos em locais diferentes, incluindo um freezer, para que eles não fossem encontrados e levou-os com ela quando se mudou de casa há um ano. O casal estaria prestes a se separar. O caso é similar aos chamados "bebês do freezer em Seul", que teve muita repercussão na França no ano passado. A polícia francesa prendeu no ano passado Veronique Courjault por suspeita de ter matado seus dois bebês e escondê-los em um freezer no apartamento de sua família em Seul, na Coréia do Sul. Fontes da polícia disseram que Courjault também admitiu ter matado uma terceira criança. A mulher, que tinha outros dois filhos, explicou os assassinatos alegando que as gestações eram indesejadas. Ela poderá passar o restante da vida na prisão se for provado que matou os próprios filhos." (Por Thierry Leveque)