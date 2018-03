Tremor argentino abala o studio SP O Studio SP vai ter as estruturas abaladas esta noite. É que o trio argentino de cumbia eletrônica Tremor, o quarteto goiano de rock Black Drawing Chalks e o grupo paraibano Cabruêra, que mescla forró com jazz, funk, eletrônica e psicodelia, além dos DJs da comitiva Criolina, fazem a festa do circuito Fora do Eixo. A rede de circulação de shows passa a ter um centro de convivência no bairro da Liberdade, a Casa Fora do Eixo, e uma noite fixa todas as terças, a partir de hoje no Studio SP (R. Augusta, 591, 3129-7040). O Cabruêra abre a programação um pouco depois das 21 horas (com entrada franca), dentro do projeto Cedo & Sentado. Os outros shows têm ingressos a R$ 15 e vão rolar madrugada adentro. O Tremor encerra aqui seu primeiro tour brasileiro, mesclando a cumbia colombiana com ritmos argentinos e potentes batidas eletrônicas.