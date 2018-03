Spartacus vive sem camisa. Teve de entrar em forma para o papel?

Nos quatro meses de testes para o papel, tentei construir músculos suficientes para parecer, mesmo que remotamente, um gladiador. Estava uns 20 quilos abaixo do peso. E, por alguma razão, eles me mantiveram nos testes e me puseram em todo tipo de inferno, levantando todo o tipo de peso. Foi um treinamento de hipertrofia, uma tortura.

É verdade que seu contrato tem uma cláusula de não aparecer em nu frontal?

Sem falar sobre o meu contrato, estou muito feliz com o fato de que não tenho de mostrar minhas partes frontais durante a temporada. Acho que isso faz todo mundo feliz.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Você prefere fazer as cenas de luta ou as de sexo?

Minha alma de garoto de 10 anos gosta mais da luta. A criança em mim fica pulando e batendo palmas como um idiota quando vê o tipo de coisas que fazemos, com incríveis efeitos especiais. Este é um passo gigante para mim, é maior do que qualquer outra coisa que eu já fiz, e por isso que fico até meio idiota, querendo ver e rever as cenas.

E sobre as cenas de sexo?

Acho que o elenco todo gosta mais das lutas, porque é muito divertido. E estar nu em um grupo de 20 profissionais é a experiência mais estranha que você pode imaginar. Ficar discutindo com o diretor a natureza íntima de fazer amor é como uma reunião de negócios para o sexo. Isso soa horrível, não? / A.D.