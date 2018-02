Trechos Calientes

...por seu cabelo, puxando-o com força. Ele geme, um som baixo e sexy que vem do fundo de sua garganta e reverbera em mim. As mãos dele movem-se por meu corpo até o alto de minha coxa, os dedos cravando a minha carne através do vestido ameixa. Derramo toda a angústia e todo sofrimento dos últimos dias nesse beijo"

"Christian me arrasta para fora do prédio. Ele olha para um lado e para o outro da rua, então vira para a esquerda...

...e, de repente, puxa-me para um beco, empurrando-me com força contra a parede. Segura meu rosto entre as mãos, forçando-se a encarar seus determinados olhos em chamas. Eu suspiro, sua boca investe rapidamente contra a minha. Está me beijando, violentamente. (...) Sua língua está dentro da minha boca"

"Minhas mãos estão em seus cabelos e minha boca febril devora a dele, saboreando a sensação de sua língua na minha...

...E ele faz o mesmo, devorando-me. É divino. De repente, ele ergue o meu corpo e agarra a barra da minha camiseta, puxando sobre a minha cabeça e jogando-a no chão (...) Ele me empurra de volta na cama, pressionando-me contra o colchão (...) grito bem alto à medida que a sensação percorre meu corpo"