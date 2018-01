...do esquema intelectual da separabilidade clara entre gênese e validade. Neste livro, porém, trata-se exatamente do questionamento ativo desse esquema. A ideia-chave deste livro é, portanto, que a história dos direitos humanos constitui uma história de sacralização, mais precisamente uma história da sacralização da pessoa. Assim sendo, estão designados os dois motivos básicos entretecidos neste livro ('sacralização' e 'genealogia afirmativa'). Entretecidos porque a argumentação genealógica específica se faz necessária caso se pretenda que as fundamentações sejam adequadas ao fenômeno da sacralidade."