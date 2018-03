...O escritor (o mais terno dos três, pois o médico amava a humanidade inteira e o arquiteto, a mulherada toda) até lhe chamava de a sua "Fada Morgana". Mas não era nenhuma otária new age, agarrando-se com unhas e dentes a uma espiritualidade mitológica. As pessoas que ali viviam, por exemplo, em nada diferiam das outras: havia maridos bêbados que de vez em quando espancavam as mulheres, idosos moribundos solitários e adolescentes que se suicidavam por causa de um efêmero desgosto amoroso. Sob a superfície lustrosa, tanta maldade como em qualquer lugar habitado por seres humanos."