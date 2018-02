cultura pop, como disse o diretor de Bent, Sean Mathias, que ele não precisa excursionar e gravar. É difícil entrar em uma loja de roupas hoje sem ver a face de Jagger na forma das criações de sua filha, Georgia May. Sua filha com Jerry Hall, Elizabeth, posou para a Playboy em 2011. Seu filho James toca numa banda, Turbogeist. O fato é que Mick agora tem filhos que se aproximam da idade em que as pessoas se dão conta do tempo em que ele já encabeça os Stones. Suas filhas com Marsha Hunt e Bianca, Karis e Jade, estão quarentonas. Isso muda a atenção para a questão da idade, da vitalidade profissional e, ultimamente, da imortalidade.