...a elevação do sítio arqueológico se aproximando. Suas ruínas, suas pedras sobre pedras traziam a visão e a sensação do eterno... as palmeiras lá plantadas durante o domínio do império britânico ampliam a percepção de um jardim suspenso, a distância.

E o eterno me fez novamente pensar.

Naquele mesmo terreno que agora eu pisava, durante milênios carruagens de fogo fizeram a guerra, lutaram pelo domínio de mercados e combateram a desconfiança e a traição de aliados; aqueles que ali passaram conviveram com as ilusões de um poder único, central e que parecia que não acabaria nunca.

A sensação de um 'sempre' é muito interessante para um observador. As pessoas não estão mais ali. Porém, as pedras continuam as mesmas. Elas se esforçam para que possamos prestar atenção ao que o passado tem a nos dizer.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Só que, naquele dia, a pedra Armageddon estava mais calada que nunca.

Aquele lugar vazio começou a trazer um sentimento de abandono."