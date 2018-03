...definitivamente teve início. Caminhou devagar até a mulher adormecida, virando-se continuamente para ver se haveria algum inimigo escondido, armando um ataque inesperado. Lembrou-se do aviso da mãe para não olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas a visão de Rolando empalado sobre a parede fez com que desejasse se confrontar logo com a feiticeira e matá-la pelo que fizera ao seu amigo.

"Venha!", gritou. "Apareça"

Mas absolutamente nada se mexeu na sala e ninguém respondeu ao seu desafio.