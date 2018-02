TRECHO "Perguntou, assustadíssimo, o que era uma sombra enorme no céu, voando em direção deles? Verdadeiro continente aéreo, gigantesco, o Graf Zeppelin sobrevoava as praias de Santos, inesperadamente. Mathias ficou paralisado, a princípio de medo, depois empolgado com o que via, o famoso dirigível alemão bem em cima dele, voando...