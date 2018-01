...seu passado alcoólico, alguém de quem ele havia se esquecido, pedindo dinheiro emprestado ou lhe oferecendo uma informação segura ou apenas querendo fazer contato, por solidão, ou só para saber se ele ainda estava vivo e se a bebida não tinha liquidado com ele. Na maioria das vezes, ele os despistava, resmungando qualquer coisa sobre pressão no trabalho e desculpas semelhantes. Este deveria ter sido fácil, já que era apenas um nome e um número de telefone deixados com a recepcionista do hospital, e ele podia ter convenientemente perdido o pedaço de papel ou simplesmente jogado fora. Mas alguma coisa lhe chamou a atenção. Ele sentiu certa insistência, uma ansiedade que não pôde explicar e que o perturbou.