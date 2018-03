Trecho de 'Hammerstein ou A Obstinação: Um História Alemã'

Seu filho Ludwig recorda-se: "A família desistiu de um funeral com as honras militares dispensadas a um general no Cemitério dos Inválidos em Berlim, pois uma bandeira de guerra do Terceiro Reich sobre o caixão teria sido uma grande ofensa." Foi necessária uma discussão acalorada com as autoridades militares: Kunrat von Hammerstein viu-se em meio a uma curiosa polêmica no Comando Geral:

"Se o caixão tem que ser coberto, peço que seja com a bandeira da guerra da Marinha dos tempos do Império ou com a bandeira das Forças Armadas do Império, porque meu pai não tem nada a ver com a atual bandeira"

"A bandeira imperial está fora de questão.

"Então, a bandeira de guerra do Império.

"Também é impossível.

"Mas ainda é utilizada oficialmente em algumas ocasiões.

"Pode até ter acontecido."

E assim por diante.