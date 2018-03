Trazendo à luz do dia cicatrizes deixadas pela ditadura militar

JJJJ ÓTIMO

JJJJ ÓTIMO

Hoje, primeiro longa-metragem inédito do Festival de Brasília, é um filme que se impõe de maneira lenta sobre a plateia. Começa por seguir a personagem principal, Vera (Denise Fraga), em sua mudança para o novo apartamento. É acompanhada apenas por dois carregadores da empresa de mudanças. Há algo como a exploração de um ambiente desconhecido que vai sendo apresentado com suas qualidades, tais como uma bela vista e alguns cômodos espaçosos, e seus problemas, como a torneira que vaza sem parar na cozinha.

Tudo, no entanto, vai mudando e o apartamento passa a ser palco para o trabalho de memória de Vera que, ficamos sabendo, é sobrevivente dos anos da ditadura militar. A ocupação do apartamento é uma espécie de (re)encontro de Vera com seus fantasmas, ou com um fantasma em particular. É também ponto culminante do seu processo de luto, algo que, se sabe, ela vinha tentando fazer desde quando fora presa política, torturada e tivera sua vida pessoal destroçada. Ela é uma náufraga da ditadura, e como tal, terá de se apegar a várias tábuas de salvação até nadar por conta própria.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A plateia do Cine Brasília acompanhou com atenção esse filme de clima sutil e planos magníficos (assinados pelo grande fotógrafo Jacob Solitrenick). Após a primeira expectativa de que se tratasse de comédia, por conta da presença de Denise Fraga no elenco, o público mergulhou em silêncio no drama proposto por Tata Amaral. Tata, como sabe quem acompanha sua carreira, é diretora segura nos espaços fechados, nas locações únicas. Foi assim em Um Céu de Estrelas, sua estreia na direção de longas, e em Através da Janela.

O resultado dessa proposta intimista é um filme que, ao colocar em cena um drama pessoal, avança no lento processo digestivo do Brasil de seus anos de chumbo. Quer dizer, contextualiza o registro pessoal na chave histórica, o que é o natural, pois ninguém é um ser isolado, uma mônade. E o faz nessa dimensão muito brasileira, um tanto ignorante de si mesma, como se o que houvesse acontecido entre 1964 e 1985 fizesse parte de uma caixa preta inviolável. O País é conciliador, no mau sentido, e joga para debaixo do tapete crimes da ditadura, ao contrário do que faz a nossa vizinha, a Argentina. Desse modo, esse período permanece como chaga aberta, e o País do presente exprime o sintoma de um passado reprimido. Só nesse ambiente alienado um filme como Hoje encontra sentido.

Um dos roteiristas, o ensaísta Jean-Claude Bernardet contou o que foi o processo de adaptação do texto, baseado no romance Prova Contrária, de Fernando Bonassi. "Partimos da recusa à evocação do tempo da ditadura, na certeza de que o passado está incluído no presente". Por isso, não há o flash-back tradicional, embora a memória da protagonista viva aos saltos entre os dois tempos. Processo resolvido de maneira cinematográfica por meio de projeções sobre as paredes do apartamento. Filme brilhante, desde já um dos favoritos aos Candangos.