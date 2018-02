Travolta vence em tribunal John Travolta venceu mais uma batalha jurídica com o término de um processo por difamação apresentado por Robert Randolph, um escritor de Los Angeles, que alega, em partes de seu livro You'll Never Spa in This Town Again, lançado este ano, ter tido encontros homossexuais com o astro de Grease e Embalos de Sábado à Noite. O tribunal Superior de Los Angeles desconsiderou, na quinta-feira. o processo movido contra Travolta e seu advogado, Martin Singer, em que os dois são acusados de espalharem declarações falsas sobre a saúde mental de Randolph, em 2010, com o intuito de dissuadir o público de comprar o livro. / REUTERS