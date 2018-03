Traviata, amor como solidão

Cenas como o confronto de Alfredo com Violetta durante a festa na casa de Flora, observado por todos os convidados, são emblemáticas do teatro verdiniano - e a relação entre público e privado que ensejam é o eixo em torno do qual se articula a montagem de La Traviata assinada pelo italiano Danielle Abbado, que abriu na semana passada a temporada do Teatro Municipal de São Paulo. A decisão de não deixar os personagens sozinhos em cena; o cenário único, aberto, praticamente sem elementos; a luz, forte, quase chapada - são escolhas que, em uma leitura integrada e atenta aos detalhes, ressaltam a agressividade com que pode se dar a relação do meio com o que temos de mais íntimo.

O destaque da montagem, no entanto, em diálogo com o espectro mais amplo da concepção do diretor, é o trabalho cuidadoso na orientação dos cantores/atores. A movimentação no palco segue uma estrutura quase geométrica. E isso permite que, mesmo em cena, personagens surjam e desapareçam a todo instante, obedecendo aos estímulos da história e traduzindo cenicamente a profusão de sensações e projeções em jogo.

Na noite de estreia, na quinta-feira, subiram ao palco a soprano Irina Dubrovskaya, o tenor Roberto di Biasio e o barítono Paolo Coni; na segunda récita, realizada na sexta, foi a vez do primeiro elenco brasileiro, composto pela soprano Adriane Queiroz, o tenor Marcelo Vanucci e o barítono Rodolfo Giuliani (o segundo, formado por Rosana Lamosa, Fernando Portari e Leonardo Neiva, será responsável pelas récitas de abril).

Irina Dubrovskaya, apesar dos problemas de emissão nas regiões média e grave da voz, teve desempenho mais homogêneo do que Adriane Queiroz, atrapalhada pelos agudos do primeiro ato. No entanto, o modo como a paraense cresce em cena justamente à medida que a escrita vocal de Verdi torna-se mais densa e pesada, maneira de retratar por meio da música a trajetória da personagem em direção a seu fim trágico, torna sua Violetta mais convincente - teatral e musicalmente. Entre os homens, chama a atenção a riqueza de coloridos das vozes de Vanucci e Giuliani, ainda que Di Biasio se destaque pela maneira como explora o potencial expressivo de seu timbre e Coni ofereça autoridade ímpar, capaz de compensar uma voz já desgastada pelo tempo.

À frente da Sinfônica Municipal, o maestro Abel Rocha ofereceu aquilo que o público paulistano espera dele - a capacidade de devolver à orquestra e ao teatro um bom nível de execução musical. Os pequenos deslizes da Municipal, em especial na estreia, são jogados em segundo plano por uma regência teatral, atenta à cena - e que em momento algum perde a inspiração.

Crítica: João Luiz Sampaio

