Tratamento de Michael Douglas contra câncer está perto do fim

Douglas, de 66 anos, fará mais uma sessão nesta semana e, então, "nenhum outro tratamento está previsto", disse seu empresário Allen Burry à revista People.

"Ele está realmente feliz com o fim disso", disse Burry.

A estrela de "Wall Street" anunciou em agosto um câncer na garganta em estágio 4, mas afirmou que os médicos estavam otimistas com o tratamento.

Burry disse que Douglas, que foi fotografado nesta semana caminhando com sua filha em Nova York, precisará de um período de seis semanas para recuperação, seguido de exames periódicos.

Douglas, que é casado com a atriz britânica Catherine Zeta-Jones, conquistou um Oscar por sua atuação como Gordon Gekko no filme "Wall Street", de 1987, e interpreta o mesmo personagem na sequência do longa, que estreou no mês passado.

(Reportagem de Jill Serjeant)