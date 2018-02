Trapero será jurado em Veneza O cineasta argentino Pablo Trapero (de Abutres) será jurado do 69.ª Festival de Veneza, que vai ser realizado de 29 de agosto a 8 de setembro. Segundo a organização do festival, também foram convidados para integrar o júri da seleção oficial do festival a artista plástica sérvia Marina Abramovic, a atriz francesa Laetitia Casta, o produtor e diretor de Hong Kong Peter Ho-Sun Chan, o documentarista israelense Ari Folman, o diretor de cinema italiano Matteo Garrone, a cineasta franco-suíça Ursula Meier e a atriz britânica Samantha Morton. O júri será presidido pelo americano Michael Mann, da série Miami Vice e O Último dos Moicanos. / EFE