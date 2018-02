Trapero diretor de fato

É a própria família rodante. No sábado, no início da tarde, Pablo Trapero desembarcou em São Paulo com a mulher, a atriz e produtora Martina Guzmán, e o filho Matteo, de 9 anos. O pibe (garoto) era bebê quando veio ao Brasil, pela primeira vez, trazido pelos pais. O ano era 2002 e Trapero estava mostrando El Bonaerense no Festival do Rio. Desde então, ele veio muitas vezes - é possível acompanhar, simultaneamente, o crescimento de Matteo e a afirmação do talento de seu pai.

Trapero veio prestigiar a exibição de Mundo Grua, seu primeiro longa, de 1999, na retrospectiva do novo cinema argentino proposta pelo 6.º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, que terminou domingo à noite (veja texto sobre premiados). Do aeroporto, foi diretamente para o restaurante, para comer a feijoada do festival, com direito a caipirinha.

Ele apresentou o filme para o público no Cinesesc, mas não houve debate, depois. Trapero conversou com o repórter do Estado e correu para o hotel. Estava ansioso para ver Argentina e Uruguai. Não estava confiante, mas com certeza também não esperava a eliminação (nos pênaltis).

O diretor finaliza atualmente seu curta do filme em episódios Uma Semana em Havana. A produção internacional reúne diretores como Trapero e também Laurent Cantet, Gaspar Noë, Juan Carlos Tabío e outros. O episódio de Trapero chama-se Martes, Terça-Feira, e acompanha o diretor Emir Kusturica, que veio para ser homenageado no festival cubano. O Kusturica da ficção está em crise - emocional, profissional. Salva-o o motorista indicado pelo festival para carregá-lo para lá e para cá. O cara é músico, Kusturica, também. A música, mais que o cinema, cria o elo entre os dois.

Para o público do Cinesesc, Trapero contou que o processo de Mundo Grua foi complicado, mas marcou a sua passagem para diretor de fato. Antes, ele queria ser cineasta. Com Mundo Grua, virou um. Trapero usou uma metáfora futebolística - "Como um jogador de várzea, de repente estava jogando com os grandes." Foi no Festival de Veneza, onde Mundo Grua foi premiado.

Em todo o mundo, o filme recebeu 25 prêmios. Para o repórter, Trapero ampliou sua história. "Meu primeiro longa deveria ter sido Família Rodante, mas os produtores acharam muito complicado confiar a um estreante um filme de estrada, com tantos personagens." Mundo Grua surgiu como decorrência.

O personagem veio de um curta que Trapero havia realizado na faculdade. Família Rodante, que ele escreveu para sua avó - ela tinha 75 anos, na época -, teve de ser adaptado para a nova realidade de abuela, que já tinha 83, quando o filme foi feito. Mundo Grua descreve um personagem numa situação humana e social muito bem definida. Esse homem está em crise, não sabe direito o que quer da vida. Ele vai trabalhar no guindaste de uma construção. A grua introduz, por assim dizer, uma ideia um tanto abstrata no realismo do relato. Para Trapero, isso é o cinema.

"Por mais que os autores e o público vejam o cinema como uma fatia de realidade, tudo aquilo é muito construído e elaborado. Numa palavra - fake. Abstrato. Mundo Grua já carrega a conceituação do cinema que me interessa." Trapero não revê os filmes que faz. "Vejo muito na época do lançamento, ou em festivais. Depois, esqueço. Há muita coisa nova para a gente ficar perdendo tempo com os próprios filmes antigos."

Trapero analisa o novo cine argentino. "O que a minha geração fez foi recuperar uma ideia de cinema argentino. Por causa da ditadura, o cinema argentino desapareceu por 20 anos ou mais. Quando começamos a fazer nossos filmes, demos voz a uma geração, a nossa. Mas havia também a geração que voltava do exílio."

Classe média. O cinema argentino é muito apreciado no Brasil. Um cinema de classe média, bem escrito, realizado e interpretado. Muitos espectadores gostariam que o cinema brasileiro contasse histórias similares. "O cinema do Brasil chega pouco à Argentina, talvez pela barreira do idioma. Tenho amigo brasileiros, diretores inclusive. Conversamos muito. O cinema brasileiro que vejo ou é muito comercial, ou autoral. O novo cine argentino, com toda a suja diversidade, é um cinema do meio. Temos os nossos autores radicais, os diretores comerciais, mas a maioria trabalha no meio desses extremos."

Martina Guzmán integrou o júri de Cannes, em maio. Sob a presidência de Sean Penn, ela fez parte do colegiado que premiou A Árvore da Vida, de Terrence Malick. "Nosso júri fazia deliberações a cada dois ou três filmes. Houve muita discussão até chegarmos ao consenso."

Como marido de jurada, Trapero diz que desfrutou das benesses do festival, sem carregar nenhum dos encargos. "Assisti a todos os filmes da seleção oficial e a outros de diferentes mostras. Ficar 12 dias só vendo filmes foi muito prazeroso." Ela retribui, rindo. "Agora, o encargo é dele. Sou só acompanhante neste festival."

O casal viajou ontem para Praia Grande. As férias escolares de Matteo começaram no sábado. Serão apenas quatro noites, sem laptop (mas com iPad, é verdade). "Dar uma desligada, de vez em quando, é preciso." De volta a Buenos Aires, ele conclui o curta e inicia a pré-produção do novo longa - que, muito provavelmente, como sempre, o trará com a família ao Brasil.