Transporte em SP é caótico desde o século XIX, diz livro A Fundação Energia e Saneamento, fundada pelo governo do Estado de São Paulo em 1998, quando as empresas do setor elétrico brasileiro estavam sendo privatizadas e avaliou-se a necessidade de criação de um órgão para preservar a memória e o patrimônio do gás e da eletricidade no Estado, lança nesta quarta-feira, 28, o livro "Transformações urbanas - São Paulo 1893 - 1940", com 180 fotos raras e históricas.