´Transformers´, um dos filmes mais visto na China

A superprodução Transformers desbancará Homem-Aranha 3 como o segundo filme estrangeiro mais visto na China, a julgar pela bilheteria arrecadada em seus dois primeiros dias de projeção no país asiático. Segundo a agência estatal Xinhua, nos dois primeiros dias desde sua estréia na China, em 11 de julho, este filme de ficção científica bateu um recorde de arrecadação de US$ 5 milhões. Fontes do setor acreditam que na primeira semana supere a barreira dos 100 milhões de iuanes (US$ 13 milhões, o equivalente a R$ 26 milhões), valor arrecadado por Pearl Harbor em 2001 e que foi imbatível até os US$ 18 milhões (R$ 36 milhões) de Homem-Aranha 3, em maio. "Esperamos que o filme arrecade mais de 200 milhões de iuanes (US$ 26 milhões, ou R$ 52 milhões)", disse Gao Jun, porta-voz da distribuidora chinesa New Filme Association. A maior arrecadação de um filme estrangeiro no gigante asiático aconteceu em 1998 com Titanic, que faturou US$ 40 milhões (R$ 80 milhões) nas bilheterias chinesas. No entanto, os filmes locais do diretor Zhang Yimou conseguiram ultrapassar essa arrecadação. O Governo chinês limita o número de filmes estrangeiros nas salas chinesas a 20 por ano, além de censurar muitos de seus conteúdos. Isso criou uma forte batalha iniciada pelas multinacionais de Hollywood, que tentam arrebatar uma fatia maior das bilheterias no território comunista.