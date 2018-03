´Transformers´ esmaga concorrência nas bilheterias dos EUA Transformers, filme de grande orçamento sobre robôs alienígenas lutando na Terra, superou a concorrência nos cinemas norte-americanos no fim de semana. Arrematou 67,6 milhões de dólares em três dias e chegou ao topo da bilheteria, segundo estimativas neste domingo. A esperada aventura da Paramount Pictures e da Dreamworks abocanhou 152,6 milhões de dólares nos EUA e no Canadá na primeira semana de exibição e ultrapassou Homem-Aranha como o mais rentável filme não seqüencial de todos os tempos em sete dias de exibição, segundo um porta-voz da Paramount. A animação digital da Disney-Pixar Ratatouille, sobre um roedor que deseja ser chef de cozinha, ficou em segundo lugar no fim de semana, com 29 milhões de dólares, e a ação da Twentieth Century Fox Duro de Matar 4.0 conseguiu a terceira colocação, com 17,4 milhões de dólares.