´Transformers´ arrecada US$ 8,8 milhões em estréia nos EUA

O filme Transformers, do diretor Michael Bay, baseado na linha de brinquedos da Hasbro, estreou na segunda-feira, 3, nos cinemas dos EUA e rapidamente arrecadou US$ 8,8 milhões (R$ 16, 7 milhões) na América do Norte, de acordo com a revista especializada em cinema Hollywood Reporter O resultado das bilheterias veio das exibições a partir das 20 horas em 3.050 salas de cinema. Embora a produção da DreamWorks tenha passado somente em sessões noturnas, sua performance superou a animação Ratatouille, da Pixar, em mais de US$ 1 milhão (R$ 2 milhões) e fez mais do que o dobro do montante gerado pelo policial John McClane e seu Duro de Matar 4.0, estrelado por Bruce Willis. Os números de terça-feira, primeiro dia completo de exibição de Transformers, quando o filme estreou em mais de 4.000 cinemas, será divulgado nesta quarta-feira. Transformers tem no elenco, entre outros, os atores Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel e Jon Voight.