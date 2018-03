Transformações

Muitos anos atrás, quando cheguei em Nova York pela primeira vez, lembro-me de ter conhecido uma mulher numa festa a quem chamarei Diana Moretti. Ela estava na faixa dos trinta e sonhava em se tornar romancista. Vivia sozinha e passava longos dias trabalhando em seu primeiro romance. O que lhe permitiu trabalhar como uma escrava em seu sonho não remunerado foi que ela trabalhava como revisora de provas da revista Time. Ela ganhava um salário modesto, vivia num lugar modesto, e levava uma vida modesta. Anos depois, eu vi que ela havia finalmente publicado seu primeiro romance. Era um livro modesto e alcançou um sucesso modesto. Mas ela realizou o seu sonho.

Houve centenas de Diana Morettis na Newsweek ao longo dos anos. Elas revisaram provas, copidescaram, encaminharam cópias para a produção. Elas trabalharam como pesquisadoras e mensageiras, levando cópias de editor para editor, de um andar para outro. Elas editaram cartas, ou pequenos departamentos da revista chamados Periscópio ou Minha Vez. Elas ganhavam um dinheiro apenas suficiente para viver, mas a revista lhes concedia planos de saúde, protegia seus empregos e lhes dava um lugar na vida e um sentido de realização e dignidade.

Nos últimos 20 anos, esse lugar na sociedade para pessoas humildes praticamente desapareceu. Quando o presidente Reagan cortou a alíquota fiscal marginal mais alta em 30% nos anos 1980, ele criou uma economia superaquecida, impelida mais pelo investimento do que pela produção. Essa economia, por sua vez, criou a expectativa não só de lucros confortáveis, mas de uma riqueza cada vez maior. Para alcançar esse crescimento exponencialmente acelerado a cada trimestre, revistas como Newsweek - e sua proprietária durante a maior parte de sua existência, a Washington Post Company - tiveram de enxugar e cortar custos. Para isso, eliminaram completamente alguns postos, como pesquisa, revisão de provas, copidesque e edição de seções menores. Elas, então, contrataram jovens recém-saídos da faculdade que ainda eram sustentados por seus pais, dispostos a trabalhar sem planos de saúde, a quem a revista podia pagar quase nada. Os empregos modestos, nos quais uma pessoa modesta podia ganhar a vida, desapareceram.

Não foram apenas as revistas que sucumbiram a essa dinâmica. Por toda a sociedade, ficou cada vez mais difícil ganhar a vida como vendedor, ou pequeno empresário, ou mecânico, ou comerciante. O aumento da riqueza nos escalões superiores da sociedade significou que as cidades puderam mudar sua composição principal de apartamentos alugáveis a preços acessíveis a condomínios residenciais com preços exorbitantes. Os preços subiram para atender a atração gravitacional mais potente das rendas estratosféricas. A classe média, incapaz de trabalhar ou viver, abandonou as cidades.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma coisa estranha começou a ocorrer. Nas cidades, onde a cultura é criada, era preciso se esforçar cada vez mais para encontrar imagens de uma pessoa humilde fazendo um trabalho modesto em romances, peças de teatro e filmes. Em vez disso, viam-se romances, peças e filmes em que pessoas de classe média eram expostas como hipócritas, como gananciosas tolas e autoiludidas. Elas eram substituídas por celebridades, por pessoas tentando se tornar celebridades, ou pela nova classe abonada de jovens empreendedores da internet. Estas eram as novas obsessões da cultura. A seção Minha Vez da Newsweek, sempre escrita por uma pessoa comum geralmente de rincões distantes do país, longe das grandes cidades, agora passara a ser escrita por alguma pessoa famosa. A própria ideia de que o sucesso profissional ou financeiro pudesse ser modesto, que a realização pessoal consistia em algo menos do que fama e grande riqueza, tornou-se em geral repulsiva. As pessoas começaram a se odiar por encontrar consolo e contentamento nos nichos menores da vida.

O paradoxo é que o desprezo secreto por gente humilde realizando tarefas modestas na vida é uma criação da cultura liberal, mas encontra sua expressão política na proteção conservadora dos super-ricos às expensas de todos os demais, em especial da classe média. Nem liberais nem conservadores têm um lugar para as Diana Morettis do mundo.

Norman Mailer disse certa vez que um romancista não deveria criar personagens que ocupassem uma posição mais humilde na vida que a do romancista. Seria hipocrisia da minha parte dizer que viver uma vida humilde e realizar uma tarefa modesta me bastariam. Entre o vão e ambicioso e o humilde e modesto existe um abismo mais largo talvez que entre quaisquer outros dois grupos sociais. A exploração desse abismo e suas repercussões em toda vida social requereria um livro volumoso. Mas a própria existência do mundo depende do movimento decente das pessoas humildes. E, no fim das contas, a vida nos humilha a todos, e nos deixa gratos por estar realizando mesmo a mais modesta das tarefas. Quando nos tornamos indiferentes ao humilde e ao modesto, ficamos cegos para nosso destino humano comum. Espero que Diana Moretti esteja em algum lugar batalhando no seu segundo romance.