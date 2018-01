Fico pensando num corretor de imóveis tendo que mostrar, para compradores em potencial, um apartamento no edifício Golden Tower, ou similar, em algum lugar do Brasil.

– Isto é o que nós chamamos de “entrance”.

– “Entrance”?

– Ou “front door”. Porta da frente.

– Ah.

– Aqui temos o “living room” e o “dining room” conjugados. Ou “conjugated”. Por aqui, a “gourmet kitchen”.

– “Kitchen” é...?

– Cozinha, mas nós não gostamos do termo. Isto aqui é interessante: é o que chamamos de “coffee corner”, onde a família pode tomar seu “breakfast” de manhã. A “gourmet kitchen” vem com todos os “appliances”, e o prédio tem uma “smart laundry” comunitária.

– O que é “smart laundry”?

– Não tenho a menor ideia, mas é o que está escrito no “flyer”. E passamos para o “corridor”, que leva ao “master bedroom”, ou “suíte”, em português. As camas podem ser “king size” ou “queen size”. Aqui temos o “closet”, que em português também é “closet”. E aqui temos esta “giant window”, que dá para o “garden” do prédio, e o “playground”. Você tem “kids”?

– O quê?

– “Kids”. Crianças.

– Ah. Não.

– O “garden” também tem uma “green walk”, que é uma trilha para passear entre as “trees and tropical plants”, e uma “infinity pool”, que é uma piscina que parece que está sempre transbordando, ou “transbording”. Além disto, claro, existe um “indoor pool”, que faz parte do “fitness center”. Ah, e se comprarem o apartamento, vocês automaticamente passam a fazer parte do “party club”, onde tem um “barbecue pit”.

– “Barbecue pit”?

– Churrasqueira. E podem usar o “working hub”, que eu também não sei o que é, mas com esse nome só pode ser coisa fina.

– E a segurança...?

– Garantida dia e noite, ou “twenty-four/seven”.

– Porteiro?

– Sim, mas não chamamos de porteiro. Ele é um “hall concierge”.

– Tudo ótimo, mas não sei se vamos comprar o apartamento.

– Por que não?

– Ter que mostrar o passaporte, sempre, para entrar em casa... Sei não.