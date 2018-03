TRANCOSO FLORIPA RIO

5.

1. Cristine e Eduardo Paes foram à festa de réveillon do Copacabana Palace. Assim como 2. Maria Pia Marcondes Ferraz e Carlos Augusto Montenegro. 3. Já Pedro Lourenço, Baptiste Giabiconi, 4. Andrea Dellal e as atrizes 5. Nasin Pedrad e Molly McQueen deram o ar da graça no hotel Fasano - em evento do Moët Ice Impérial.

Todos juntos?

Haddad dispensou papel e teleprompter, ontem, ao discursar na sede da Prefeitura durante a cerimônia de transmissão de cargo. Falou, de improviso, por 23 minutos.

A coluna apurou que o discurso (calcado no tema 'coletividade') foi uma prévia do que o prefeito fará no dia 25 - quando São Paulo completa 459 anos e Haddad, 50.

Juntos 2

E Alckmin, que discursaria por último, abriu mão da prerrogativa (de autoridade máxima do evento) e preferiu falar primeiro, deixando o novo prefeito "com a palavra final".

Amuleto

Kassab esvaziou seu gabinete na sexta. Esqueceu-se apenas de uma fita branca do Senhor do Bonfim - já envelhecida - amarrada no puxador da primeira gaveta de sua mesa.

Deve ser removida hoje.

Em família

Pela primeira vez na vida, Zé Dirceu conseguiu reunir os três filhos no Ano Novo.

Passaram a virada na casa da mãe do ex-ministro, em Passa Quatro, MG, onde Dirceu está desde antes do Natal.

Flash

Um dos mais empolgados na festa de réveillon do hotel Copacabana Palace era Marco Antônio De Biaggi.

O cabeleireiro clicou todo mundo, o tempo todo, para atualizar seu Instagram. "Parece até paparazzo", brincou a atriz Mariana Rios.

Trancoso é aqui

Já João Pedro Cabral, filho do governador do Rio, Sérgio Cabral, aceitou convite de amigos - uma dezena deles - e passou o réveillon em Trancoso.

Mais precisamente, hospedado na pousada Tangará.

Água

E o pessoal da Lei Seca carioca comemorou, neste fim de ano, também a marca de... um milhão de motoristas abordados desde 2008 - quando a operação foi criada.

Na época, o índice de embriagados era de cerca de 20%. Agora, está abaixo de 9%.

Água 2

A tecnologia pode explicar um pouco o sucesso dos números: muita gente usa o Twitter para avisar os amigos com dose extra sobre os pontos em que há blitz da Lei Seca.

Acima, Roger Rodrigues e Fernanda Motta. À dir., Matheus Mazzafera e Alessandra Ambrosio. Em Jurerê Internacional.

1. Juliana Martins e Tato Malzoni.

2. Bruno Rudge, Marcelo Alcântara

e Betinho Moraes. 3. Piny Montoro.

4. Matheus Figueira e Roberta Tilkian.

5. Vicky Vieira e Eduardo Scarpa.

6. Gabriel Nehemy e Marina Foz.

O dia 31 foi inteiro de agito na já

tradicional festa de fim de ano na praia do Taípe; e a virada, para lá de especial.