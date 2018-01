Tranças de Willie Nelson são vendidas por US$37 mil em leilão

As tranças de Willie Nelson, verdadeira marca registrada do cantor norte-americano, foram vendidas por 37 mil dólares no domingo, disseram os organizadores de um leilão nesta segunda-feira.

As tranças foram cortadas nos anos 1980, quando o cabelo de Nelson ainda era ruivo, e foram o mais comentado dos itens pertencentes ao falecido Waylon Jennings, colega de Nelson no movimento “country fora da lei” dos anos 1970, no leilão do fim de semana no Estado do Arizona.

Jennings recebeu os cabelos de Nelson em uma festa de 1983 realizada por Johnny Cash e June Carter Cash para comemorar a sobriedade de Jennings. A identidade do comprador não foi revelada.

Outro item vendido no leilão foi a motocicleta Ariel Cyclone de Buddy Holly – por 450 mil dólares. A moto, comprada pela lenda do rock 'n roll em 1958, foi presenteada a Jennings por membros da banda de Holly depois da morte do cantor em 1959.

“Para ele, representou um amor enorme por um amigo e possivelmente uma parte de sua cura”, declarou a viúva de Jennings, Jessi Colter, no mês passado, quando anunciou os detalhes do leilão.