Tranças de astro country Willie Nelson irão a leilão

As tranças foram cortadas nos anos 1980, quando o cabelo de Nelson ainda era ruivo e serão oferecidas em 5 de outubro em um leilão de itens do falecido Waylon Jennings, colega de Nelson no chamado movimento country "fora da lei" dos anos 1970, disse Arlan Ettinger, presidente da casa de leilões Guernsey's, que irá realizar a venda.

Jennings recebeu as tranças de Nelson em uma festa de 1983 realizada por Johnny Cash e June Carter em sua homenagem depois que Nelson cortou o cabelo para comemorar a recente sobriedade de Jennings.

“No espírito da amizade que existiu entre estes dois 'irmãos de estrada', Willie parabenizou Waylon bem-humoradamente com suas tranças ruivas”, afirmou Jessi Colter, ex-esposa de Jennings.

Jennings, que foi viciado em cocaína durante muitos anos, morreu em 2002 aos 64 anos de complicações do diabetes. Entre seus sucessos estão "Ladies Love Outlaws", "Are You Ready for the Country", "Bob Wills Is Still the King", "Luckenbach, Texas" e os duetos com Nelson "Good Hearted Woman" e "Mammas Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys".