Trama deixa elenco com sentimentos aflorados "Era raro sairmos de algum ensaio sem que algum dos atores estivesse chorando", relembra Carol Futuro do período de preparação do musical Quase Normal. "Lidávamos com fortes emoções e os sentimentos sempre afloravam." Ela é um bom exemplo - seu papel, Natalie, é o da filha eternamente rejeitada, a "garota sem cor", uma vez que os pais se preocupam mais com Gabriel, o primogênito morto. "Sempre evitei que Natalie parecesse uma chata, pois ela passa a maior parte do tempo mal-humorada."