Trama com Tim Roth chega ao Brasil A série Sea Wolf estreia hoje, às 22h, no +Globosat. A produção, que apresenta o conflito entre dois irmãos que são capitães de navios distintos e rivais, tem Tim Roth no elenco. A trama mostra, ainda, o resgate do crítico literário Humphrey Van Weyden pelo navio do capitão Wolf Larsen. O seriado é baseado no filme de mesmo nome, protagonizado por Charles Bronson e Christopher Reeve.