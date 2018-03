Trajetória prolífica, que ajudou a formar gerações

Walter Zanini iniciou-se em artes plásticas trabalhando como colunista no jornal O Tempo e na sucursal da Tribuna da Imprensa em São Paulo. Bolsista do governo francês, doutorou-se em Paris com tese sobre a escultura na Itália no Renascimento. De volta a São Paulo, tornou-se conhecido como o primeiro diretor do MAC-USP, no período da complexa e polêmica passagem do acervo do antigo Museu de Arte Moderna de São Paulo para a Universidade de São Paulo, por doação de Francisco Matarazzo Sobrinho.

Instalado no Parque Ibirapuera, o MAC, que dirigiu por 16 anos, desenvolveu atividades que marcariam a gestão de Zanini, como a Jovem Arte Contemporânea, de 1967 a 1974, dinamizando e abrindo o espaço do museu para as novas gerações. Em inícios da década de 80 seria o curador-geral da Bienal de São Paulo, em duas edições (1981 e 1983). Interessado vivamente por Vicente do Rego Monteiro, realizou uma retrospectiva e um livro sobre o artista. Professor de História da Arte na Faap, foi igualmente diretor da Escola de Comunicações da USP, onde exerceria a docência como professor titular.

A partir de meados da década de 70 passou a interessar-se por arte e tecnologia, vídeo arte e mail arte, tendência que se tornou o foco de interesse de seu trabalho a partir de então. É de autoria de Zanini, igualmente A Arte no Brasil nas Décadas de 1930- 40/O Grupo Santa Helena, além da coordenação-geral da antológica História Geral da Arte no Brasil (1983), publicada em dois volumes.

O historiador cobre, portanto, varias décadas de atividades como historiador e museólogo, com multiplicidade de interesses ao longo de sua prolífica trajetória, seja no meio universitário como no âmbito de pesquisa de arte moderna e contemporânea, tendo formado, por essa mesma razão, muitos profissionais da área hoje atuantes entre nós.