'Trair e Coçar' chegará à TV com auditório

Bichinho de estimação.Que tal ter um búfalo em casa? Esse vaqueiro do Texas - só podia ser lá - é um dos personagens de Pets Exóticos, programa que estreia sábado, às 22h, no Animal Planet. A série reúne casos de gente que cria crocodilos, escorpiões ou aves selvagens.

Embate. O Agora é Tarde, de Rafinha Bastos, teve anteontem mais público que o The Noite, de Danilo Gentili. O primeiro fez 2,6 pontos no Ibope da Grande São Paulo e o segundo, 2,2. Foi a primeira vez que Rafinha reuniu mais plateia que Gentili na TV.

Embate 2. Mas é preciso contextualizar a cena: Rafinha esteve no ar entre 0h17 e 1h16. Gentili entrou mais tarde, entre 0h59 e 1h49. Durante os 17 minutos de embate entre os dois, a Band ficou 9 minutos em comercial e perdeu do SBT por 2,6 pontos a 2.

Embate 3. Em tempo: Rafinha entrevistou então Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, e Gentili, a autora de um livro que jura que Hitler viveu no Brasil.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A passos lentos caminha a produção de The Bachelor, na RedeTV!. A equipe da versão brasileira do reality, em que um solteiro convive com um grupo de mulheres para escolher aquela com quem irá se casar, ainda não encontrou o protagonista.

Menu. Tarja Branca - A Revolução que Faltava, que entrou em cartaz nos cinemas há poucos dias, já tem entrada certa no menu da Netflix para 15 de outubro. Produtora do documentário, a Maria Farinha Filmes - que fez também o famoso Muito Além do Peso - acertou a distribuição de mais dois títulos seus com a plataforma.

Menu 2.A Educação Está Proibida, coprodução da Farinha com uma produtora argentina, chegará à Netflix no dia 25. O filme fez mais de 10 milhões de views no YouTube. E, da mesma Farinha, a Netflix passa a exibir Criança, a Alma do Negócio, a partir do dia 30.

O Sony Spin já sumiu do line up das operadoras de TV paga no Brasil. Em seu lugar, entrou o Lifetime, claramente dirigido a mulheres. Líder nos EUA, a sintonia aterrissou também na Colômbia, Peru, Venezuela, Chile e Argentina.