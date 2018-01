Trailer de 'This is Us', nova série da NBC, bate recordes nas redes sociais; confira

O trailer da nova série da emissora NBC This is Us, que estreará em setembro nos Estados Unidos, superou 70 milhões de visualizações em apenas uma semana, um número recorde que, segundo os especialistas, indica um futuro promissor para a produção.

Em suas primeiras 48 horas na rede, o trailer desta comédia dramática, com uma Mandy Moore grávida e um quase nu Milo Ventimiglia, alcançou 15 milhões de visitas no Facebook, batendo o recorde da série "Legends of Tomorrow", que obteve 4,1 milhões de visitas no mesmo período de tempo há um ano.

"Eu vi quando todo o mundo viu", contou seu diretor, Dan Fogelman ("Amor a Toda Prova") sobre o trailer à revista "Entertainment".

"Hoje em dia pensamos que o tipo de coisa que pode fazer sucesso na internet se baseia em super-heróis e isto não pode ser mais oposto, o que é muito gratificante e muito surpreendente, tudo ao mesmo tempo", acrescentou.

O diretor comentou ainda que a reação tão positiva da audiência nas redes mostra que tinha razão ao pensar que há um vazio na televisão sobre histórias que contem o dia a dia de pessoas comuns.

Fundamentalmente a série relata a vida de quatro pessoas que estão completando 36 anos e os problemas que enfrentam.