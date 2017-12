Trailer de 'Os Mercenários 3' traz novos personagens

Depois de alguns teasers, o trailer completo de Os Mercenários 3 finalmente revela todos os novos personagens do longa, como a participação de Ronda Rousey, estrela do MMA. O filme da série deve seguir o mesmo ritmo dos anteriores, com muita ação, tiros e artes marciais. O elenco continua sendo o destaque da produção, com nomes de peso como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Jet Li, Jason Statham, Antonio Banderas e Harrison Ford.

No longa, o grupo de Barney Ross (Stallone) enfrentam a vingança de Conrad Stonebanks (Gibson), um dos fundadores dos Mercenários que era dado como morto. O filme chega aos cinemas brasileiros no dia 21 de agosto.