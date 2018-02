Traições íntimas

Todo ser humano se arrependerá dos passos que deu e das atitudes que tomou contrariando o que verdadeiramente sentia nesses momentos. Os sentimentos não mentem jamais, é impossível emocionar-se de mentira, mesmo os atores e atrizes precisam compenetrar-se e vivenciar o momento quando desempenham seus papéis e se emocionam. Quando alguém toma atitudes contrárias aos seus sentimentos, logo começa a formular distorcidos raciocínios para se convencer de que aguenta a situação, que a coisa não foi tão ruim assim e que houve compensações pelo crime íntimo que sabe ter cometido. Porém, o medo no canto dos olhos trairá para sempre as palavras que dirá a partir de então e em algum momento futuro, inevitável, terá de libertar o que amarrou.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Nem sempre a maioria está com a razão e na eventualidade de você experimentar essa afirmação, também experimentará a solidão de sua alma ser a única a ver o que vê. Não importa, tudo deve ser experimentado intensamente.

TOURO 21-4 a 20-5

Nem obedecer constantemente nem tampouco comandar perpetuamente, é necessário encontrar um equilíbrio para que você não pareça um déspota. Porém, tampouco ficaria bem em sua alma o personagem submisso.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

As ideias são sempre boas e as pessoas se acostumaram a se entusiasmar tanto com elas que se convenceram de que tudo se resumia a isso, a ter ideias. Nada mais errado! Ideias boas só são as que se tornam concretas.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Nada deve fazer você seguir um caminho só porque pareceria insensato mudar de opinião. Nada mais humano do que mudar de opinião! Se tudo seguisse sempre o mesmo rumo, certamente nós nunca teríamos evoluído.

LEÃO 22-7 a 22-8

Prefira agir de forma direta, sincera e honesta, saiba que no momento es-se tipo de atitudes tende a dar resultados muito mais felizes. Deixe de lado o vício de complicar o que poderia ser abso-lutamente simples.

VIRGEM 23-8 a 22-9

O vento do destino começou a soprar de forma diferente. Agora só falta nossa humanidade lançar mão da virtude da flexibilidade para aproveitar essa nova onda. Será que você vai ser uma das almas a aproveitar a experiência?

LIBRA 23-9 a 22-10

Acertar as coisas não é tão fácil assim. Se fosse, provavelmente nem sequer você se encontraria aqui lendo estas linhas em busca de orientação. Aceite a complexidade de tudo, essa será uma forma melhor de começar a solucionar.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Nem tudo precisa ser lógico e razoável, em muitos casos os sentimentos orientam de forma mais precisa do que os argumentos da razão. Contudo, na hora de explicar seus passos você precisará lançar mão da razão.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Algumas coisas são combinadas abertamente, mas também há um jogo oculto sendo processado, uma espécie de conspiração. Tudo parece jogo, tudo parece aventura, mas no fundo assuntos sérios são tratados de forma leviana.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

A tensão do momento atual informa claramente tudo que está em jogo e, principalmente, os desdobramentos que terão as atitudes, mínimas ou grandiosas, que todas as pessoas tomarem agora. Você também.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Por que seria admirável que houvesse tanta ansiedade envolvida no momento atual? Há muita coisa em jogo e você sabe que a partir do momento em que suas ideias se concretizarem não haverá mais como voltar atrás.

PEIXES 20-2 a 20-3

Nada está escrito totalmente no destino humano, só até o meio do caminho, já que a partir daí sua alma terá de tomar decisões e escrever por ela mesma a parte que falta. Nessa parte você viverá

a glória ou a decadência.