Tragédia na serra fluminense dá o tom de nova novela da Record

A tragédia das chuvas, que matou centenas de pessoas na serra fluminense em 2011, será um dos pilares de Vitória, nova novela que Cristianne Fridman (de Vidas em Jogo) escreve para a Record. Ambientada no Rio e em Petrópolis, uma das cidades atingidas durante aquele mês de janeiro, a trama falará de pessoas que tiveram as vidas modificadas por causa do incidente.

O personagem de Silvio Guindane perderá um parente e, depois de uma passagem de tempo, se mudará para o Rio. Lá, ele ficará próximo do protagonista Arthur, interpretado pelo ator Bruno Ferrari. Aos 12 anos, o personagem cai de um cavalo e fica paraplégico. Para piorar, ele, que participava de competições com os animais, não pode continuar no esporte e é abandonado pelo pai. Entretanto, tentará seguir em frente se envolverá em diferentes romances. Por conta do cavaleiro, haverá um núcleo de jóqueis na novela.

O nome da trama é uma referência às histórias de seus personagens, que passarão por momentos de superação. Cada um terá um plano que tentará executar ao longo dos capítulos. A data de estreia ainda está em discussão na emissora. Prevista para ir ao ar no primeiro semestre, a produção esbarrou na transmissão da Copa do Mundo, em junho. Para fidelizar os telespectadores e consolidar a audiência, o ideal seria que a novela fosse exibida antes do campeonato de futebol. Caso a Record decida colocá-la na grade depois, Pecado Mortal terá seus episódios estendidos.

No elenco, estarão atores como Beth Goulart, Lucinha Lins, Giselle Itiê, Paulo César Grande e Rocco Pitanga.

Por causa do papel em Flor do Caribe, em que interpretava um judeu que foi para o Brasil para fugir dos nazistas, Juca de Oliveira foi convocado para participar da cerimônia do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, no Palácio dos Bandeirantes, na próxima segunda. O autor da trama, Walter Negrão, também vai.

Para não perder o embalo, a Record, que terminou ontem de exibir a primeira temporada de Breaking Bad, põe no ar hoje a segunda fase da série.

Em vez de assistir aos anúncios que vão ao ar no Brasil, os telespectadores da Globo Internacional veem comerciais de serviços de remessa de dinheiro para o exterior e empresas de mudança.

O jogo do Corinthians contra o Fluminense na Copa São Paulo de Futebol Júnior, exibido na noite de terça na Rede Vida, deixou a emissora religiosa em quinto lugar de audiência entre as emissoras abertas. A partida teve pico de audiência de 1,7 ponto. Cada ponto equivale a 65 mil domicílios na Grande SP.