Tragédia e frio aumentam em 31% índice de TVs ligadas à tarde

A exibição de Sociedade dos Poetas Mortos, tributo da Globo a Robin Williams, elevou em 33% a audiência da Globo ontem, em plena madrugada: a emissora marcou 4 pontos, entre 2h11 e 4h20.

E, no embalo do Ibope, convém esclarecer que julho foi o melhor mês do ano para o SBT, como aqui foi dito ontem, com 4,7 pontos na média das 24 horas diárias, mas no Rio - o que não foi mencionado.

O X-Factor UK, que traz Simon Cowell de volta, chega aqui no dia 9, às 23h, pela Sony. A estreia no Brasil se dará 10 dias depois do lançamento no Reino Unido.

A Globo ainda não tem previsão para a volta de Jô Soares ao expediente. As reprises do talk show têm mantido o quadro de audiência do horário estável.

O número de televisores ligados na Grande São Paulo ontem, entre 12 h e 18 h, cresceu 31%, segundo dados preliminares do Ibope, com relação ao mesmo horário da quarta-feira anterior: foi de 35 para 45,7 pontos porcentuais. Isso representa 2,99 milhões de domicílios na média do horário. Os dados se explicam, claro, pela cobertura da morte de Eduardo Campos, que tomou conta da programação da Globo, Record e Band. Mas como até o SBT, que não arredou pé de sua grade de enlatados e auditório, cresceu um bocadinho, é possível afirmar que a baixa temperatura e a chuva também conspiraram a favor do feito.

Entre 12 h e 18 h, a Globo saltou de 9,1 pontos, na quarta-feira da semana passada, para 12,1 ontem, subindo 31%. Na Record, o pulo foi de 5,2 para 6,6 (28% de crescimento); a Band foi de 3,2 para 3,7 pontos, (16% de aumento), e o SBT, de 4,9 para 5,5 pontos (12% mais). Esses dados podem sofrer pequenas alterações hoje, quando o Ibope consolida os números.

A Globo cresceu 40% entre 12h41 e 13h20, quando um primeiro plantão sobre o caso marcou 14 pontos no Ibope - 4 a mais que a média da faixa nas quatro quartas anteriores. O Jornal Hoje se estendeu daí até 14h44, derrubando o Vídeo Show, com 15 pontos - 67% a mais (6 pontos) que a média das quatro quartas anteriores. A notícia de que Eduardo Campos estava no avião foi dada às 12h34 pela Record e Record News, às 12h39 pela Globo News, às 12h41 pela Globo, às 12h42 pelo SBT e Band, que noticiou a morte primeiro, às 12h45, atribuindo a informação a amigos, sem caráter oficial.